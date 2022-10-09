حضور لافت لمشاركة "مركز توثيق سيرة الملك عبدالله" في معرض الرياض الدولي للكتاب

اختتم مركز توثيق سيرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود مشاركته في معرض الرياض الدولي للكتاب في الفترة من 29/ 9 إلى 8/ 10/ 2022م، التي تمثلت في عرض الكتب والرسائل العلمية التي أصدرها، ونماذج من أرشيف الصور في المركز، ومختارات من صحيفة أم القرى وبعض الصحف المحلية والخليجية والعالمية، التي تناولت جوانب من سيرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ونماذج من المقتنيات الخاصة للملك عبدالله بن عبدالعزيز، ونماذج من النشر الرقمي لمنتجات المركز على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، والتعريف بالمكتبة الرقمية للمركز، وما تحويه من الكتب والمقالات والصور والوثائق والفيديوهات، ونحوها.. إضافة إلى إهداء الكتب التي أصدرها للزوار، وعدد من الصور النادرة للملك عبدالله بن عبدالعزيز، وبعض المطبوعات التعريفية بالمركز.