بلاغات إلهية لأمثال عن حال "المنافقين".. تأملات تدعو للتفكّر والعِظة

وأضاف "الذكري": قال تعالى: "مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ * صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ". وتُشير هذه الآية في المعنى الإجمالي للمثل، أن الله - جّلَّ في علاه - يُخبر عن حال المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر في قلوبهم بأنَّ حالهم في ظلمات الكفر والنفاق مع الإسلام وجماله كحال من كان في ظلمة وطلب نوراً ليستضيء به ثم ذهب عنه وزاد في الظلمات والبعد عن النور.