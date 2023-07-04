اجتماع لبحث استعدادات منفذ جديدة عرعر لاستقبال الحجاج المغادرين

وأكد على جميع القطاعات الحكومية بتسخير جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن من جميع القطاعات المرتبطة بأعمال موسم الحج 1444هـ، ومضاعفة الجهود وتقديم كل الإمكانيات لاستقبال الحجاج المغادرين عبر منفذ جديدة عرعر بعد أداء مناسك الحج، انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.