"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع في الأمواج. وتشمل الحالة القيصومة وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس.