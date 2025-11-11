خبراء بـ "مؤتمر التأمين العالمي": 90% من التعاملات تحدث في الفضاء الرقمي

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة نجم المهندس عبد الله الخلف، خلال مشاركته في جلسة "تعزيز الثقة - حماية المستهلك وتعزيز الشفافية"، أن شركة نجم تقوم بدور محوري في قطاع التأمين، حيث تعمل في منتصف القطاع لتوفير الثقة، لا سيما في مرحلة المطالبات، التي تأتي بعد شراء بوليصة التأمين، مشيراً إلى أن شركته ترى العديد من التحولات في قطاع التأمين في المملكة، وتستكشف الفرص والحلول المتاحة للعاملين فيه.