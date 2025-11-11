خبراء بـ "مؤتمر التأمين العالمي": 90% من التعاملات تحدث في الفضاء الرقمي

أجمع خبراء في قطاع التأمين خلال مشاركتهم اليوم، في أعمال مؤتمر ومعرض التأمين العالمي "ingate" الذي أطلقته هيئة التأمين بالرياض، على أن بناء الثقة هو الأساس الذي لا يقوم سوق التأمين دونه، والمحرك الجوهري لنمو واستدامة قطاع التأمين بالمملكة، مؤكدين على الدور المحوري للتقنيات، وتحديدًا الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، كأدوات رئيسية لتعزيز هذه الثقة وتحقيق الأتمتة وتحسين الإجراءات لضمان حماية المستهلك بشكل فعال.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة نجم المهندس عبد الله الخلف، خلال مشاركته في جلسة "تعزيز الثقة - حماية المستهلك وتعزيز الشفافية"، أن شركة نجم تقوم بدور محوري في قطاع التأمين، حيث تعمل في منتصف القطاع لتوفير الثقة، لا سيما في مرحلة المطالبات، التي تأتي بعد شراء بوليصة التأمين، مشيراً إلى أن شركته ترى العديد من التحولات في قطاع التأمين في المملكة، وتستكشف الفرص والحلول المتاحة للعاملين فيه.
وقال "تركز نجم على استراتيجية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لضمان الأتمتة، وتحسين الإجراءات من أجل تعزيز هذه الثقة وحماية المستهلك"، مضيفاً "نعمل في إطار الثقة، ونركز على الموازنة بين المستهلك نفسه وبين قطاع التأمين".
وكشف الخلف عن مساعي "نجم" لتقديم مجموعة حلول تعتمد على التقنيات، مثل العمل مع هيئة التأمين على تقديم مبادرة "تليماتكس"، التي تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي لتشجيع شركات التأمين على تقديم خدمات ومعلومات جيدة.
من جانبه، شدد الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين الدكتور عثمان القصبي على حرص "التعاونية" على دعم المبادرات والتحول إلى ما هو أكثر من مجرد شركة تأمين، مشيراً إلى قرار الشركة بالتحول منذ عام 2021 لتغيير العلاقة مع العميل وبنائها على الثقة وزيادة القيمة المضافة.
وبيّن أن هذا التحول شمل الاستثمار في استراتيجيات مختلفة كالمستشفيات، والرعاية والصحة، ومنتجات الحماية، مضيفا أن بناء الثقة يتجلى من خلال مؤشرات الأداء في كل المنتجات التي نسوقها، مشيراً إلى أن التقنية هي قلب كل الخطط، حيث تحدث 90% من التعاملات في الفضاء الرقمي، ودون التقنيات الكثير من الأمور ستكون صعبة.
من ناحيته، أكد وكيل الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية والقانونية والتنفيذ بهيئة التأمين أحمد أبو عمارة أن الهيئة تنظر إلى حماية المستهلك وبناء السوق من المنظور القانوني، ومن منظور تمكين السوق وتنظيمه وتحصينه وإيجاد إطار عمل لشركات التأمين لزيادة أعمالها، مضيفاً أن الهيئة تؤمن بأن الثقة هي المحرك الأساسي لنمو السوق والاستدامة.
وأشار إلى مبادرات الهيئة لتمكين السوق وحماية المستهلك، والتأكد من عدم وجود أي مخاطر مالية، مؤكدًا أن هذه المبادرات تهدف إلى بناء الثقة وتأمين التعامل مع المستهلك وإيجاد التأمين المناسب.
وكشف أبو عمارة عن مبادرة أخرى تركز على إعادة الاستشارات لتقليص مستوى المخاطر من خلال مؤشرات محددة، مبيناً أن الهيئة تبدأ من المتطلبات الأساسية للذكاء الاصطناعي، ولديها البيانات المخصصة لشركات التأمين لتقييمها، وأنها تخصص البيانات، التي تعمل عليها بالتعاون مع قطاع التأمين، مع ضرورة التأكد من أن هذه البيانات تحت السيطرة، ويتم استخدامها بشكل صحيح لخدمة السوق وحماية المستهلك.
بدوره، اختتم مدير الجلسة الرئيس التنفيذي لشركة مارش مكلينان الشرق الأوسط أيمن الحوت بالقول "إن تركيز كل من شركة نجم، والتعاونية للتأمين، وهيئة التأمين على بناء الثقة من خلال الاستراتيجيات الرقمية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، يبرهن على التزام عميق بوضع المستهلك في صميم عملية تطوير قطاع التأمين في المملكة، الأمر الذي يعد الضمانة الحقيقية لاستمرار نموه واستدامته في المستقبل".