"جودة الحياة" ينوّه بمبادراته الرامية لتطوير معايير التخطيط العمراني وتمكين القطاع الخاص

أكّد الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة خالد بن عبدالله البكر خلال مشاركته في منتدى "مستقبل العقار"، أن برنامج جودة الحياة يعمل على دراسة وتطوير التخطيط العمراني، ومعالجة التشوهات البصرية، والرفع من جودة المساحات والمرافق العامة، من خلال إيجاد العديد من المبادرات التي تسهم في تحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن، وتنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومركز دعم الهيئات وغيرها من الجهات التنفيذية المرتبطة بقطاع التصميم الحضري، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.