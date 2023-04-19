أخصائي يحذر من "اكتئاب العيد".. أعلِ قيم التسامح وجدول زياراتك وقلل من الحلويات

وتفصيلًا: أوضح "كاسب" أن بعض العامة يشعرون بنوع من فقدان الحيوية والنشاط والملل في الأيام الأولى من العيد، وهو ما يطلق عليه اكتئاب العيد، الذي قد ينتج عن وجود توقعات عالية جدًّا في الأعياد، ثم يجد هناك خيبة أمل، وأيضًا عدم ممارسة الرياضة، التي تسبب نوعًا من الاسترخاء ولها تأثير سلبي على حركة الجسم، وكذلك تغير الساعة البيولوجية.