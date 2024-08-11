"المساحة الجيولوجية" تطلق الجدول الزمني لتحديث حزم البيانات الجيولوجية

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق بن علي أبا الخيل؛ أن إطلاق الجدول الزمني لحزم البيانات في الـ11 من يناير من كل عام، يأتي تزامنًا مع انعقاد مؤتمر مستقبل المعادن السنوي؛ فيما سيكون الإطلاق خلال الربع الثاني متزامنًا مع يوم الأرض في 22 أبريل، أما الربع الثالث فسيكون في 23 يوليو، وأخيرًا الربع الرابع سيكون في 25 أكتوبر متزامنًا مع تاريخ تأسيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وستكون جميعها في نفس الموعد لرفع التحديثات (الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت المملكة).