أول معاهدة متعددة الأطراف منذ 20 عامًا.. المملكة توقع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية

وجاء توقيع الاتفاقية خلال ترؤس محافظ الهيئة لوفد المملكة المشارك في الحفل الرفيع المستوى على هامش توقيع الاتفاقية، الذي عُقد في العاصمة الفيتنامية هانوي خلال الفترة 25 - 26 أكتوبر 2025م، وافتتحه الرئيس لونغ كوونغ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، وعددٍ من أصحاب المعالي الوزراء والسفراء للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وكذلك ممثلي المنظمات الدولية.