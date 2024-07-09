محليات

مكة المكرمة.. دوريات الأمن تقبض على مقيميْن لترويجهما "الشبو"

تم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى جهة الاختصاص
مكة المكرمة.. دوريات الأمن تقبض على مقيميْن لترويجهما "الشبو"

قبضت دوريات الأمن بمنطقة مكة المكرمة على مقيميْن من الجنسية الباكستانية؛ لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وتُهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

الأمن العام
الجهات الأمنية
مادة الشبو المخدرة

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