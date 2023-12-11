"مجمع الملك سلمان للعربية" يختتم مشاركته في "مؤتمر الأساليب التجريبية لمعالجة اللغة الطبيعية"

اختتم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية مشاركته اليوم في "مؤتمر الأساليب التجريبية في معالجة اللغة الطبيعية EMNLP 2023" الذي انعقد في مركز المؤتمرات العالمي بجمهورية سنغافورة، في المدة من 6 إلى 10 من شهر ديسمبر الجاري، وسط حضور عديد من الجهات السعودية والعالمية المعنية بهذا المجال.
وهدف المجمع، الراعي الماسي للحدث من مشاركته في الدورة الجديدة للمؤتمر، إلى معرفة أحدث التطورات في نماذج الذكاء الاصطناعي؛ لتوظيفها في مشروعات تطبيقات اللغة العربية كالمدونات والمعاجم، وتعريف الباحثين في مجال المعالجة الآلية للغة العربية بالمجمع، وجذب المختصين في معالجة اللغات الطبيعية والذكاء الاصطناعي إلى مسابقاته التي يعمل على تنظيمها مستقبلًا، وتسريع وتيرة البحث العلمي في حوسبة اللغة العربية.
ويعدُّ المؤتمر حدثًا رائدًا في مجال معالجة اللغات الطبيعية والذكاء الاصطناعي؛ حيث إن معالجة اللغات الطبيعية تعد التي تنظر في التفاعلات بين أجهزة الحاسوب واللغة البشرية- مجالًا فرعيًّا من: اللغويات، وعلوم الحاسوب، والذكاء الاصطناعي، ويساعد النظام الآلات على معالجة اللغة البشرية وفهمها؛ حتى تتمكن من أداء المهام المتكررة تلقائيًّا، وهو كذلك من أبرز المؤتمرين في مجال بحوث معالجة اللغات الطبيعية ذوات التأثير العالي إلى جانب مؤتمر جمعية اللغويات الحاسوبية (ACL).
وعلى هامش المؤتمر نظم المجمع؛ ممثلًا في قطاع الحوسبة اللغوية مسابقة متخصصة باسم:"المعجم العكسي"، وهي عبارة عن مهمتين: الأولى: المعجم العربي العكسي (المسار المحدود)؛ للبحث عن كلمة من تعريف عربي، وتتيح للمستخدمين البحث عن الكلمات انطلاقًا من معانيها، أو تعريفاتها على خلاف ما هو متعارف عليه في المعاجم التقليدية التي يبحث فيها المستخدمون عن المعاني مستعملين (الكلمة، أو المادة المعجمية).
أما المهمة الثانية للمسابقة، فهي: المعجم العكسي الثنائي الدلالة؛ للبحث عن كلمة عربية من تعريف إنجليزي (المسار المفتوح)، والهدف العام منها هو: اكتساب القدرة على تحويل أي تعريف بالإنجليزية إلى متجهات تضمينية بالعربية، ويتيح للمستخدمين البحث عن كلمات من لغات مختلفة (كالعربية مثلًا)، انطلاقًا من تعريفاتها الإنجليزية؛ وهو ما يُيسر عمليات البحث في لغاتٍ متعددةٍ، والترجمة بين الإنجليزية وغيرها من اللغات.
وحظيت المسابقة بتفاعل كبير من المتخصصين المشاركين من بلدان مختلفة، وحدد المجمع لكلا المهمتين جوائز مالية، حيث إن الفائز بالمركز الأول يحصل على (350) دولارًا أمريكيًّا (ما يعادل 1300 ريال)، والفائز بالمركز الثاني على (250) دولارًا أمريكيًّا (ما يعادل 937 ريالًا)، في حين يحصل صاحب المركز الثالث على (150) دولارًا أمريكيًّا (ما يعادل 563 ريالًا).
وتأتي مشاركة المجمع في المؤتمر تأكيدًا لرسالة المملكة العربية السعودية الإستراتيجية في دعم جميع القضايا المتعلقة باللغة العربية، وتعزيز رسالة المجمع في استثمار فرص خدمة اللغة العربية، فضلًا عن دوره في دعم مجالات اللغة العربية المتصلة بالتطبيقات الحاسوبية الهادفة إلى المعالجة الآلية لها فهمًا وإنتاجًا؛ لتكون لغة الضاد منافسة للغات الأخرى في هذا المجال.