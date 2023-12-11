"مجمع الملك سلمان للعربية" يختتم مشاركته في "مؤتمر الأساليب التجريبية لمعالجة اللغة الطبيعية"

وعلى هامش المؤتمر نظم المجمع؛ ممثلًا في قطاع الحوسبة اللغوية مسابقة متخصصة باسم:"المعجم العكسي"، وهي عبارة عن مهمتين: الأولى: المعجم العربي العكسي (المسار المحدود)؛ للبحث عن كلمة من تعريف عربي، وتتيح للمستخدمين البحث عن الكلمات انطلاقًا من معانيها، أو تعريفاتها على خلاف ما هو متعارف عليه في المعاجم التقليدية التي يبحث فيها المستخدمون عن المعاني مستعملين (الكلمة، أو المادة المعجمية).