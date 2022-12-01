"التويجري" تلتقي مسؤولًا حقوقيًّا باليونسكو وتبحث سبل دعم التعاون المشترك

التقت رئيس هيئة حقوق الإنسان د. هلا بنت مزيد التويجري، في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي؛ مساعد المدير العام لقطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية في منظمة اليونسكو السيدة جابرييلا راموس.
جاء ذلك على هامش أعمال المنتدى الوزاري العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز، الذي تنظمه اليونسكو وتستضيفه الولايات المتحدة المكسيكية.
وبحث الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأوجه التعاون الثنائي مع منظمة اليونسكو في المجالات الاجتماعية والإنسانية وحقوق الإنسان.
وأبرزت الدكتورة التويجري خلال اللقاء ما تبنّته المملكة من إصلاحات في حقوق الإنسان بشكل عام، وما تحظى به المرأة السعودية من تمكين ودعم، مشيرةً إلى جهود المملكة الرائدة في مجالات مكافحة العنصرية والتمييز، من خلال أنظمتها وتشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية التي ترفض كافة أشكال التمييز والكراهية والتعصب.
وشهد اللقاء تبادل الأحاديث في عدد من المجالات، لاسيما في مجال حقوق الإنسان والتعاون المشترك بين الهيئة واليونسكو.