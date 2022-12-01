"التويجري" تلتقي مسؤولًا حقوقيًّا باليونسكو وتبحث سبل دعم التعاون المشترك

وأبرزت الدكتورة التويجري خلال اللقاء ما تبنّته المملكة من إصلاحات في حقوق الإنسان بشكل عام، وما تحظى به المرأة السعودية من تمكين ودعم، مشيرةً إلى جهود المملكة الرائدة في مجالات مكافحة العنصرية والتمييز، من خلال أنظمتها وتشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية التي ترفض كافة أشكال التمييز والكراهية والتعصب.