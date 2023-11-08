الجاسر : الخطوط الحديدية ( سار ) تسجل أعلى رقم في تاريخها في نقل الركاب والبضائع

قال معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية (سار) المهندس صالح بن ناصر الجاسر، إن الخطوط الحديدية سجلت خلال الربع الثالث من هذا العام، أعلى رقم في تاريخها في نقل الركاب والبضائع، وذلك بفضل الدعم الكبير من لدن مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله.
وأكد معالي الجاسر في تغريدة له على منصة X أن هذه المنجزات التشغيلية، تعكس حجم النمو والتطور المستمر في أعمال منظومة النقل والخدمات اللوجستية، إذ ارتفع حجم نقل البضائع والمعادن عبر القطارات بنسبة 13% عن ذات الفترة من العام الماضي (أكثر من 6.5 ملايين طن) كما ارتفع عدد ركاب القطارات بنسبة 45% (أكثر من 2.2 مليون مسافر) وإزاحة أكثر من نصف مليون رحلة شاحنة عن شبكة الطرق السريعة، مشيراً إلى أن الخطوط الحديدية بالمملكة، ستواصل تعزيز كفاءتها التشغيلية وترسيخ موثوقية خدماتها التنموية، وصولاً لتحقيق المستهدفات الطموحة للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية و #رؤية_السعودية_2030.