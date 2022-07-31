أصحابها محبطون ويناشدون.. 11 تخصّصاً خارج احتياج الوظائف التعليمية

يغيب 11 تخصّصاً عن احتياج الوظائف التعليمية المتاحة؛ الذي يبدأ التقديم عليها اليوم عبر نظام جدارة الإلكتروني على منصة مسار بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ وسط مناشدات حثيثة من أصحاب التخصّصات غير المتاحة بإنصافهم ومساواتهم بزملائهم في التخصّصات الأخرى.
وبحسب شكوى أصحاب الـ11 تخصّصاً، فإن تخصّصاتهم لم تكن ضمن التخصّصات المشمولة في احتياج الوظائف التعليمية لهذا العام، وهي؛ اللغة العربية والدراسات الإسلامية والاجتماعيات وعلوم وعلم نفس وخدمة اجتماعية ورياض أطفال وتربية خاصة وتربية أسرية وتربية فنية وتربية بدنية، بينما التخصصات التي تم إتاحتها فقط دون غيرها، هي (رياضيات وإنجليزي وإدارة الأعمال ومهارات رقمية وفيزياء وكيمياء وأحياء).
وأكّد الشاكون أنهم على أهبّة الاستعداد لخدمة وطنهم في قطاع التعليم، وعلى أمل انتظار الوظائف التعليمية منذ سنوات، لافتين إلى أن الإعلان الأخير أصابهم بالإحباط عقب عدم شمول تخصّصاتهم ضمن احتياج الوظائف التعليمية لهذا العام؛ مطالبين وزارة التعليم بإنصافهم ومساواتهم بزملائهم في التخصّصات الأخرى وإعلان احتياج لهم يمكنهم من المفاضلة التعليمية خصوصاً أن شهاداتهم تربوية وليس لهم مجال سوى التعليم.
يُشار إلى أن وزارة التعليم، تبدأ اليوم الأحد، في فتح باب التقديم على (11547) وظيفة تعليمية ويستمر التقديم عليها حتى السابع من شهر أغسطس، فيما ستعلن النتائج في الثالث عشر من الشهر نفسه، حيث أعلنت عنها الأسبوع الماضي؛ وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، على رتبة "معلم ممارس" للعام الدراسي 1444هـ.