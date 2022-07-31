أصحابها محبطون ويناشدون.. 11 تخصّصاً خارج احتياج الوظائف التعليمية

يُشار إلى أن وزارة التعليم، تبدأ اليوم الأحد، في فتح باب التقديم على (11547) وظيفة تعليمية ويستمر التقديم عليها حتى السابع من شهر أغسطس، فيما ستعلن النتائج في الثالث عشر من الشهر نفسه، حيث أعلنت عنها الأسبوع الماضي؛ وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، على رتبة "معلم ممارس" للعام الدراسي 1444هـ.