"المخدرات" تضرب بقوة: الإطاحة بـ"5" مواطنين في الرياض وعسير لترويجهم 86 كجم حشيش وأقراصًا خاضعة للتداول الطبي

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 3 مواطنين بمنطقة عسير؛ لترويجهم 86 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر، وضُبطت بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
كما قبضت "المخدرات" على مواطنَين بمنطقة الرياض لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa. وستُعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.