"إنسان" تطلق مشروع التحول الرقمي لخدمة أكثر من 40 ألف مستفيد

في خطوة نوعية، دشّنت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان" برنامج التحول الرقمي، ضمن جهودها لمواكبة التطورات التقنية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لأكثر من 40 ألف يتيم ويتيمة وأم يتيم.
وأوضح المدير العام للجمعية، الأستاذ محمد بن سعد المحارب، أن المشروع يهدف إلى أتمتة العمليات الداخلية، وتمكين المستفيدين من الوصول إلى الخدمات بسهولة وسرعة، مع تعزيز الشفافية والدقة في التقارير الموجّهة للداعمين والشركاء.
وقال "المحارب": "هذا المشروع استثمار في المستقبل، وركيزة أساسية لضمان استدامة خدمات الجمعية وتعظيم أثرها الإنساني"، مشيرًا إلى أن البرنامج يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو بناء مجتمع رقمي متقدم، ويفتح آفاقًا جديدة للابتكار والشراكات المجتمعية.
وأضاف أن الجمعية تسعى من خلال المشروع إلى رفع كفاءة الأداء وتقليل الهدر الإداري، مع تحسين موثوقية البيانات وتفعيل مؤشرات دقيقة لدعم اتخاذ القرار، إلى جانب تسخير تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لتطوير البرامج والخدمات.
وتُعزز هذه المبادرة مكانة "إنسان" كجهة رائدة في القطاع غير الربحي الرقمي، وتسهم في رفع الوعي والتفاعل مع الخدمات الجديدة، وبناء ثقة أكبر مع الداعمين والشركاء من خلال شفافية عالية وقدرة واضحة على قياس الأثر.