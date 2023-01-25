بدلاً من الجمعة.. غدًا الخميس الإيداع والصرف لرواتب موظفي الدولة مع العلاوة السنوية

وأعلنت وزارة المالية عبر موقعها الرسمي سابقًا أنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.