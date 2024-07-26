خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية ليبيريا بذكرى استقلال بلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لرئيس جمهورية ليبيريا، بهذه المناسبة، وعبّر عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ليبيريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.