المرأة تسجل حضورًا متميزًا في كرنفال بريدة للتمور

وأكد أمين عام اللجنة العليا لكرنفال بريدة للتمور الدكتور خالد النقيدان، أن فرص العمل التي أوجدها الكرنفال تم توفيرها من خلال اللجان والفِرَق المشرفة ونقاط البيع ومحال التجزئة والمزارع وساحات بيع التمور وساحات التصدير، بالإضافة إلى لجان الرصد والإحصاء والمراقبة والتنظيم والإعلام والعلاقات، إضافة إلى مهن التوصيل.