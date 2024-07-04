"الربيعة" يوقّع اتفاقية مشتركة لدعم فئة الأيتام السوريين والمجتمع المستضيف في الأردن

وقّع المستشارُ الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة؛ اتفاقيةً لتنفيذ مشروع رعاية الأيتام السوريين والمجتمع المستضيف في الأردن، بمبلغ إجمالي قدره 4 ملايين و892 ألف ريال سعودي، مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وقّعها الأمين العام للهيئة الدكتور حسين الشبلي، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، والسفير غير المقيم لدى دولة فلسطين نايف بن بندر السديري، وممثّلي المنظمات الإنسانية الدولية، وذلك بمقرّ السفارة السعودية في العاصمة عمّان.
وسيجري بموجب الاتفاقية تحسين سبل العيش لدى الأيتام السوريين والمجتمع المستضيف عن طريق تقديم كفالة مالية شهرية توفّر لهم احتياجاتهم الأساسية لمدة عام، ورفع مستواهم التعليمي تتضمّن الكفالة التعليمية وكسوة العيد وأنشطة البرامج الترفيهية، يستفيد منها 1000 يتيم ويتيمة من السوريين والمجتمع المستضيف في مدن عمّان والزرقاء والمفرق وإربد وعجلون وجرش والبلقاء ومأدبا والكرك والطفيلة ومعان والعقبة. ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لرعاية شريحة الأيتام أينما كانوا.
من ناحية أخرى وقّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، بحضور المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، والسفير غير المقيم لدى دولة فلسطين نايف بن بندر السديري؛ اتفاقيةً مشتركة مع برنامج الأغذية العالمي؛ لتنفيذ المرحلة الرابعة من تلبية الاحتياجات الغذائية والتغذوية للّاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالمملكة الأردنية الهاشمية، يستفيد منها 49.813 فردًا بواقع 10.673 عائلة، بقيمة تبلغ 12 مليونًا و800 ألف دولار أمريكي.
ووقّع الاتفاقيةَ من جانب المركز مديرُ فرع المركز في الأردن نايف بن صالح الشمري، وممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير الإقليمي في الأردن "ألبرتو كوريا مينديز"، وذلك في مقرّ سفارة المملكة بالعاصمة الأردنية عمّان.
وسيجري بموجب الاتفاقية تقديم منحة لبرنامج الأغذية العالمي لتوفير المساعدات الغذائية الأساسية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بمحافظة المفرق، وذلك عن طريق توزيع قسائم إلكترونية شهريًّا للمستفيدين من خلال تحويلها باستخدام تقنية بصمة العين، أو من خلال المحافظ الإلكترونية، وتقييدها بموادّ غذائية بحيث يستخدمها المستفيد في المحالّ التجارية والمخابز بالمخيمات.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفّذها المملكة عبر المركز لدعم اللاجئين السوريين وتحسين ظروفهم المعيشية في مختلف بيئات اللجوء.