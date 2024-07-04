"الربيعة" يوقّع اتفاقية مشتركة لدعم فئة الأيتام السوريين والمجتمع المستضيف في الأردن

من ناحية أخرى وقّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، بحضور المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، والسفير غير المقيم لدى دولة فلسطين نايف بن بندر السديري؛ اتفاقيةً مشتركة مع برنامج الأغذية العالمي؛ لتنفيذ المرحلة الرابعة من تلبية الاحتياجات الغذائية والتغذوية للّاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالمملكة الأردنية الهاشمية، يستفيد منها 49.813 فردًا بواقع 10.673 عائلة، بقيمة تبلغ 12 مليونًا و800 ألف دولار أمريكي.