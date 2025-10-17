مركز الملك سلمان يوسّع جهوده الإنسانية في 5 دول: مساعدات غذائية وتعليمية وإيوائية

كثّف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده الميدانية خلال الأيام الماضية عبر تنفيذ سلسلة من المشاريع الإغاثية والإنسانية في عدة دول، شملت اليمن، السودان، سوريا، وباكستان، بهدف دعم الفئات الأشد حاجة وتحقيق الاستجابة العاجلة في مناطق الأزمات.
في اليمن
وزّع المركز حقائب الوسائل التعليمية والرياضية والإسعافية في ثماني مدارس بمديريتي الحوطة وتبن بمحافظة لحج، ضمن مشروع تعزيز العملية التعليمية للعام الدراسي 2025 – 2026م.
وشملت الحقائب أدوات تعليمية ورياضية وإسعافية تسهم في تحسين البيئة الصفية وتوفير مناخ آمن ومحفز للتعلم، دعمًا لاستدامة التعليم وجودته.
في السودان
نفّذ المركز توزيع (2,000) سلة غذائية في محليات كسلا، حلفا الجديدة، ونهر عطبرة بولاية كسلا، استفاد منها (11,500) فرد يمثلون (2,000) أسرة من الفئات المتضررة من السيول والنازحين وذوي الإعاقة، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي 2025م.
في سوريا
شملت المساعدات (2,746) سلة غذائية في محافظة درعا، و(1,500) سلة في محافظة حماة، إضافة إلى توزيع (305) حقائب إيوائية في محافظة حلب، استفادت منها مئات الأسر السورية ضمن البرامج المخصصة لتخفيف المعاناة الإنسانية هناك.
في باكستان
وزّع المركز (400) سلة غذائية في منطقة بونر بإقليم خيبر بختون خوا، استفاد منها (2,840) فردًا من المتضررين من الفيضانات، ضمن المرحلة الرابعة من مشروع الأمن الغذائي في باكستان للعام 2024–2025م.
وتأتي هذه الجهود المتواصلة في إطار الدور الإنساني الرائد الذي تضطلع به المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، تعزيزًا للتضامن الإنساني وتلبية للاحتياجات الأساسية للمجتمعات المتضررة حول العالم.