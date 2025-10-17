مركز الملك سلمان يوسّع جهوده الإنسانية في 5 دول: مساعدات غذائية وتعليمية وإيوائية

في سوريا

شملت المساعدات (2,746) سلة غذائية في محافظة درعا، و(1,500) سلة في محافظة حماة، إضافة إلى توزيع (305) حقائب إيوائية في محافظة حلب، استفادت منها مئات الأسر السورية ضمن البرامج المخصصة لتخفيف المعاناة الإنسانية هناك.