الوعلان للاستثمار" تحتفل بإطلاق "لوتس للتكنولوجيا" في بورصة ناسداك

رئيس مجلس إدارة "الوعلان القابضة" فهد بن سعد الوعلان قال: "يُعدّ ادراج لوتس للتكنولوجيا في بورصة ناسداك مؤشراً على توجهها نحو النمو المستدام في ظل استراتيجية التحول الكهربائي التي تنتهجها الشركة، واستثمارها في الابتكار والتطور التقني". واعتبر الوعلان أن هذا الإدراج سينعكس إيجاباً على قدرات الشركة الصناعية والابتكارية، وتنوع منتجاتها، وزيادة إيراداتها. وأضاف: "كما يتضح من شراكتنا مع لوتس للتكنولوجيا، فإن توجه الوعلان القابضة في الاستثمار في الكيانات العالمية الناجحة، من خلال ذراعها الاستثماري، هو خيار استراتيجي تنتهجه الشركة منذ إنشائها، وهذا النهج مستمر مع محفظة من الاستثمارات المتنوعة جغرافياً وقطاعياً بهدف تحقيق أعلى عائد على الاستثمار، ما يعود بالفائدة على إيرادات الشركة، وعلى الاقتصاد المحلي".