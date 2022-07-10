شاهد.. "بلدية القصب" تكثف أعمالها الخدمية والرقابية خلال عيد الأضحى

وأكد أبوثنين أن رضا المواطن، والحفاظ على صحته، وخدمة المجتمع؛ هي الغاية التي تسعى لها بلدية القصب، من خلال تنظيم أعمال البلدية خلال أيام العيد، وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين؛ حفاظًا على صحة المواطن وخدمة المجتمع، والعمل على نشر التوعية الصحية والإرشادية بمختلف الطرق، واستقبال المقترحات والشكاوي، والعمل عليها بما يتوافق مع الإمكانيات والشروط.