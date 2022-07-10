شاهد.. "بلدية القصب" تكثف أعمالها الخدمية والرقابية خلال عيد الأضحى

كثفت بلدية القصب أعمالها في عيد الأضحى المبارك 1443هـ، من خلال الجولات الميدانية المستمرة على المطابخ، والمطاعم، ومحلات الحلاقة، والمحلات التجارية والمواد الغذائية، والمحطات، ومتابعة المخالفات، وتهيئة الحدائق، والساحات الرياضية، وأعمال النظافة والإنارة، وتوفير جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين والزائرين على مدار الساعة.
وقامت البلدية بتجهيز "هدية العيد" التي تم توزيعها على المواطنين والمقيمين في مدينة القصب، والمراكز التابعة للبلدية، كما قامت البلدية بالتعاون مع مكتب الإشراف على المساجد والدعوة والإرشاد بالقصب بتجهيز ونظافة مصليات العيد، وتهيئة مواقف السيارات، ورشّ المنطقة المحيطة بالمصليات بالمياه.
وشملت التجهيزات توفير حاويات نفايات، و"حواجز خرسانية" لتنظيم الدخول والخروج في المسلخ، والحرص على نظافة الحاويات ورشها بالمبيدات الحشرية، بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء.
وأشار رئيس بلدية القصب المهندس مطلق بن عبدالله أبوثنين إلى أن البلدية قامت بتشكيل لجنة لهذه المناسبة ووضع خطة عمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 1443هـ، اشتملت على تجهيز كامل لطاقة البلدية من معدات وسيارات، وكوادر بشرية، ومتابعة الأعمال المرتبطة بالصحة العامة، وتخصيص مراقبين لمراقبة النظافة العامة، ونقل مخلفات الأضاحي من المسلخ وداخل الأحياء السكنية إلى مردم البلدية بطريقة صحية، ومنع الذبح العشوائي.
وأكد أبوثنين أن رضا المواطن، والحفاظ على صحته، وخدمة المجتمع؛ هي الغاية التي تسعى لها بلدية القصب، من خلال تنظيم أعمال البلدية خلال أيام العيد، وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين؛ حفاظًا على صحة المواطن وخدمة المجتمع، والعمل على نشر التوعية الصحية والإرشادية بمختلف الطرق، واستقبال المقترحات والشكاوي، والعمل عليها بما يتوافق مع الإمكانيات والشروط.
وأهاب بجميع المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي شكاوى أو مخالفات.