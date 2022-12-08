"الأرصاد" تبشر بـ"حالة ممطرة" على عدة مناطق.. الجمعة والسبت

وأشار تقرير المركز إلى هطول أمطار متوسطة في مجملها خلال الفترة نفسها ـ بمشيئة الله ـ على أجزاء من مناطق الشرقية تشمل، حفر الباطن، الخفجي وقرية العليا، منطقة الجوف، سكاكا ودومة الجندل، الحدود الشمالية، رفحاء وعرعر، وتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق عسير، أبها، النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة والبرك، ومنطقة جازان، فيفا، الخوبة، العارضة، هروب، الحرث، الدائر، الدرب، بيش، صبيا والشقيق، والباحة ، بلجرشي، المندق والقرى.