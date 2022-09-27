"إغاثي الملك سلمان" يدشن البرنامجين التطوعيين 11 و12 في مخيم الزعتري

على صعيد آخر، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول البرنامج الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة نوابجونج شباي بجمهورية بنجلاديش، ضمن برنامج "نور السعودية التطوعي"، الذي ينفذ من 23 سبتمبر حتى 1 أكتوبر 2022م.