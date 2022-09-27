"إغاثي الملك سلمان" يدشن البرنامجين التطوعيين 11 و12 في مخيم الزعتري

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول البرنامجين التطوعيين 11 و12 في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، بمشاركة 26 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية.
ويستهدف البرنامجان تقديم دورات تدريبية في مجالات عدة تشمل التمديدات الكهربائية وصيانة الحاسب الآلي والإسعافات الأولية والاستشارات النفسية، بالإضافة إلى الخدمات الطبية المتمثلة بعيادات القلب للأطفال والجلدية والعلاج الطبيعي.
يأتي ذلك ضمن البرامج التطوعية التي ينظمها مركز الملك سلمان للإغاثة إيمانًا منه بأهمية العمل التطوعي الذي يعد أحد الممارسات الإنسانية المرتبطة بكل معاني الخير والعطاء.
من ناحية ثانية، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 21 طنًا من السلال الغذائية في منطقة عرسال اللبنانية، استفاد منها 1,600 فرد من الفئات الأشد حاجة.
جاء ذلك ضمن مشروع المركز لدعم الأمن الغذائي للاجئين الفلسطينيين والسوريين والمجتمع المستضيف في الجمهورية اللبنانية.
على صعيد آخر، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول البرنامج الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة نوابجونج شباي بجمهورية بنجلاديش، ضمن برنامج "نور السعودية التطوعي"، الذي ينفذ من 23 سبتمبر حتى 1 أكتوبر 2022م.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 3.000 حالة، وتوزيع 911 نظارة طبية، وإجراء 146 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.
وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.