الطائف تشهد انطلاق مشروع شكر النعمة للحدّ من هدر الأطعمة الفائضة

وأشارت الجمعية إلى أن هذه المبادرة يتمّ من خلالها توزيع آلاف الوجبات الغذائية من فائض الأطعمة للأسر المحتاجة التي ترعاها الجمعية، مؤكّدة أن من أهداف المشروع إكرامَ النعمة من الرمي والامتهان، وتحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي من خلال المنفعة المترتّبة من الاستفادة من النعمة، وتوزيع الفائض على المستفيدين، ونشر الوعي في المجتمع بأهمية حفظ النعمة، وعدم الإسراف والتبذير، وأيضًا المساهمة في معالجة ظاهرة الإسراف، وحفظ النعمة في المجتمع.