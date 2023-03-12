الطائف تشهد انطلاق مشروع شكر النعمة للحدّ من هدر الأطعمة الفائضة

تنفّذ جمعية العون الخيرية بمحافظة الطائف، مشروع "شكر النعمة"، وذلك ضمن البرامج والمشروعات التي لها صفة الديمومة والاستمرار والنفع المستمرّ؛ سعيًا للحدّ من الهدر والإسراف في النعم.
وبدأت الجمعية في جمع فائض الطعام من جميع المناسبات المقامة بقصور الأفراح، والفنادق، والمطاعم، والحفلات الخاصة، والتعامل مع الأطعمة الفائضة وفقًا لآلية صحيّة آمنة، بنظام اليوم الواحد في التعبئة والحفظ والتوزيع على الفقراء والمحتاجين بالمحافظة.
وجاءت مبادرة جمعية العون الخيرية، والتي تعدُّ قطاعُا غير ربحي، من شركاء أمانة الطائف؛ لتغيير بعض سلوكيات المجتمع في الحفلات والمناسبات والاستفادة الكاملة من فائض الطعام في دعم البرامج الإنسانية الهادفة لحفظ وشكر النعمة، وقد دعمت المشروع بالإمكانات البشرية والمعدّات والآليات اللازمة لتحقيق أهداف هذا المشروع الخيري.
وأشارت الجمعية إلى أن هذه المبادرة يتمّ من خلالها توزيع آلاف الوجبات الغذائية من فائض الأطعمة للأسر المحتاجة التي ترعاها الجمعية، مؤكّدة أن من أهداف المشروع إكرامَ النعمة من الرمي والامتهان، وتحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي من خلال المنفعة المترتّبة من الاستفادة من النعمة، وتوزيع الفائض على المستفيدين، ونشر الوعي في المجتمع بأهمية حفظ النعمة، وعدم الإسراف والتبذير، وأيضًا المساهمة في معالجة ظاهرة الإسراف، وحفظ النعمة في المجتمع.
وأمّنت الجمعية سيارات النقل الخاصة بنقل الأطعمة والمزوّدة بالبرادات المتنقّلة، وكذلك تجهيز المستودعات اللازمة، وكذلك غرف التبريد والتجميد وأفران التسخين، بالإضافة إلى الحاويات والحافظات المتنوّعة ومستلزمات التشغيل اللازمة للمشروع، الذي يعدّ إضافةً لجهود الجمعية في الاهتمام بالفقراء والمحتاجين والأرامل والأيتام وكبار السن وذوي الإعاقة، وإعانتهم.
وعزت الجمعية نجاحَ المشروع منذ انطلاقته الأولى إلى قيام الجمعية بدراسة وتحليل وفهم سلوكيات الأفراد تجاه النعم، وتحديد المشاكل والتحدّيات السلوكية الفردية والمجتمعية تجاه ظاهرة هدر الطعام، وتصميم وتطوير البرامج والمبادرات والخدمات المجتمعية للحفاظ على النعمة، وقبل ذلك كلّه قيام الجمعية بتوعية وتثقيف الفرد والمجتمع للحفاظ على النعم.
وما زالت جمعية العون الخيرية تعمل على المساهمة في تعزيز السلوكيات الإيجابية في المجتمع، وتغيير السلبية منها تجاه النعم، وذلك من خلال بناء الشراكات المجتمعية مع الجهات الربحية وغير الربحية للحفاظ على النعم من الهدر، وأكّدت أن كافة الجهات تعمل على دعم هذه المبادرة.
يذكر أن جمعية العون الخيرية تركّز جهودها على دعم ومساندة الفقراء والمحتاجين والأرامل والأيتام والحالات الخاصة، وتقدّم لهم إعانات عينية ومالية، وترعى حاليًّا أكثر من 2000 أسرة محتاجة بالطائف، وتنفّذ مشاريع إنسانية عديدة؛ ومنها سقيا ماء سبيل، وكفالة أسرة، والأوقاف الخيرية، وإفطار صائم، والحقيبة المدرسية، وكسوة العيد، وزكاة الفطر.