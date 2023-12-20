بالصور.. عبدالعزيز بن سعود يكرّم الفائزين بجوائز مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023م

وكان مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، قد دخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية للمرة الثالثة في تاريخه، من حيث الصقور المشاركة؛ إذ شارك فيه "2654" صقرًا؛ حيث تنافس فيه الصقارون المحليون والدوليون على جوائز مسابقتَي المهرجان "الملواح، والمزاين" التي تجاوزت "33.6" مليون ريال.

يذكر أن نادي الصقور السعودي بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا ينظّمان كأس العلا للصقور؛ حيث تقرّر انطلاق أشواط الكأس في 28 ديسمبر الجاري لمدة 9 أيام، بجوائز تقدر بـ"60" مليون ريال، كأكبر جوائز في العالم تقدّم في سباقات الصقور.