لتحفيز المبدعين.. "سعود بن جلوي" يطّلع على استراتيجية استقطاب ورعاية الموهوبين بجامعة جدة
اطلع محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي بمكتبه بمقر المحافظة اليوم، على استراتيجية استقطاب ورعاية الموهوبين في جامعة جدة، والتي تهدف إلى تحفيز الإنتاجية الإبداعية وريادية المواهب.
جاء ذلك خلال لقائه رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، يرافقه وكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة الدكتور مناجي بن حسن الكناني؛ حيث تَسَلم الأمير سعود بن جلوي خلال اللقاء، نسخة من الاستراتيجية والتي استفاد منها أكثر من 600 طالب وطالبة من الموهوبين، وتستهدف التخصصات الصحية، والحاسوبية والرقمية، والهندسية، وتخصصات إدارة الأعمال، والعلوم الطبيعية، والعلوم الإنسانية والقرآن الكريم والدراسات الإسلامية.
وتجمع الاستراتيجية أكثرَ من نظرية علمية عالمية لتعليم الموهوبين كنموذج ميونخ للموهبة، ونموذج تانينباوم، ونموذج الإنتاجية العلمية والفنية، وتم بناؤها وفقًا للمقومات الرئيسية لتمكين وتطوير الموهبة كالمقومات العامة والخاصة للذكاء وفق منهجية علمية رصينة لتنمية الطلاب الموهوبين.
وتسعى الجامعة لبناء الاستراتيجية على الاتجاهات الوطنية الحديثة كتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وإنترنت الأشياء، واستخدامات الدرونز، والذكاء الاصطناعي، لتعزيز المشاريع والتوجهات الوطنية كالسياحة والطاقة والبيئة الخضراء.
وفي ختام اللقاء أكد محافظ جدة، أهمية دعم وتشجيع الموهوبين والموهوبات وتنمية قدراتهم ومواهبهم وتسخير جميع الإمكانات لهم.