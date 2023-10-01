لتحفيز المبدعين.. "سعود بن جلوي" يطّلع على استراتيجية استقطاب ورعاية الموهوبين بجامعة جدة

جاء ذلك خلال لقائه رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، يرافقه وكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة الدكتور مناجي بن حسن الكناني؛ حيث تَسَلم الأمير سعود بن جلوي خلال اللقاء، نسخة من الاستراتيجية والتي استفاد منها أكثر من 600 طالب وطالبة من الموهوبين، وتستهدف التخصصات الصحية، والحاسوبية والرقمية، والهندسية، وتخصصات إدارة الأعمال، والعلوم الطبيعية، والعلوم الإنسانية والقرآن الكريم والدراسات الإسلامية.