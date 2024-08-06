الصندوق السعودي للتنمية يحتفي بمرور 50 عامًا على تأسيسه مطلع سبتمبر القادم

ويُعد الصندوق السعودي للتنمية ذراع المملكة العربية السعودية في التنمية الدولية، إذ دعم منذ تأسيسه في عام 1974 تمويل مشروعات وبرامج التنمية المستدامة في كل من إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بالإضافة إلى شرق أوروبا، كما يمتد نشاط الصندوق ليشمل المجتمعات الأقل نموًا والأشد فقرًا حول العالم، من خلال التعاون والتضامن الدوليين، لمواجهة التحديات والمصاعب التي تواجه مسيرة التنمية.