رئيس وزراء إستونيا السابق: السعودية تفوقت على دول أوروبية في الخدمات الرقمية

أكد رئيس وزراء إستونيا السابق، ورئيس شركة "أوفي" التقنية تافي رويفاس، في جلسة ضمن فعاليات مؤتمر "ليب23" تحت عنوان "مستقبل التنقل ما بين السيارات الكهربائية، والطيران، وسيارات التحكم الذاتي، ضمن جلسات مؤتمر "ليب23"، أن معظم الدول الأوروبية بعيدة عن التقدم الذي حققته المملكة في الخدمات الرقمية التي تقدمها حالياً.
وأوضح "رويفاس" أن السيارات الإلكترونية ذاتية القيادة تعد الحل الأمثل للتنقل في المستقبل، كونها تتيح للأشخاص التنقل بسهولة داخل المرافق ذات المساحات الكبيرة مثل الجامعات والمجمعات السكنية والمراكز التجارية والطرق المختلفة، إلى جانب أنها ليست لديها مشاكل في الحركة، ولا تسبب الحوادث، خاصة وأن 20% من حوادث الطرق بسبب الأخطاء البشرية.
وأشار إلى أن السيارات ذاتية القيادة التي تعمل بالهيدروجين، وتنتج الكهرباء منه تتحدى الظروف المناخية المختلفة خاصة في فصل الصيف.
وأضاف رئيس وزراء إستونيا السابق أن هناك أكثر من 4.5 مليار سيارة في العالم، وتؤثر سلبياً على كوكب الأرض، مؤكداً أهمية إيجاد حل لذلك العدد الكبير من خلال التفكير خارج الصندوق، مستبعداً أن يكون عبر النقل العام؛ لأنه لا يصل لجميع الأماكن التي يحتاجها الأشخاص، ولا تتوفر فيه ميزة الوصول للنقطة الأخيرة.
وتابع أنه يرى طائرات الركاب ذاتية القيادة من واقع دراسته للطيران مخيفة جداً، وتصنع الكثير من الضوضاء، وتحتاج كذلك لوقت أطول حتى تكون متاحة بشكل أكبر، إلى جانب احتياجها تشريعات جديدة، خاصة أنه ليس من السهل تغيير القانون الدولي للطيران سريعاً.
ولفت إلى أنها ستكون مفيدة وسريعة في نقل السلع والخدمات لإيصالها للأماكن التي يصعب على السيارات الوصول إليها بسهولة.