رئيس وزراء إستونيا السابق: السعودية تفوقت على دول أوروبية في الخدمات الرقمية

وأضاف رئيس وزراء إستونيا السابق أن هناك أكثر من 4.5 مليار سيارة في العالم، وتؤثر سلبياً على كوكب الأرض، مؤكداً أهمية إيجاد حل لذلك العدد الكبير من خلال التفكير خارج الصندوق، مستبعداً أن يكون عبر النقل العام؛ لأنه لا يصل لجميع الأماكن التي يحتاجها الأشخاص، ولا تتوفر فيه ميزة الوصول للنقطة الأخيرة.