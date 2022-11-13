"المطلق" يدعو المخطوبة للجرأة في رؤية خاطبها وعدم الخجل من مشاهدته

وتفصيلاً، رد المطلق في برنامج فتاوى على القناة السعودية عما يحل للراغب في الزواج أن يرى من المرأة التي يريد خطبتها قائلا: "أجمع العلماء على جواز رؤية الوجه والكفين من المخطوبة لكن النبي ﷺ أذن للخاطب أن يراها من غير علمها ومن غير علم أهلها بقوله عليه السلام "هلاّ تخبّأت لها" حيث ستكون الفتاة على طبيعتها.