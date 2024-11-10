"كود" يعلن إطلاق تحدي التقنية اللوجستية لتحفيز الابتكار في قطاع النقل بالمملكة
أعلن مركز ريادة الأعمال الرقمية "كود" التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إطلاق تحدي التقنية اللوجستية بالشراكة مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل وشركتي إنفينيت بي ولوجيستيك.
يأتي ذلك بهدف تحفيز الابتكار في القطاع اللوجستي، ودعم تطوير حلول تقنية جديدة تُسهم في تحسين كفاءة القطاع وزيادة الإنتاجية لدعم نمو الاقتصاد الرقمي.
ويستهدف التحدي المهتمين والخبراء في مجال التقنية اللوجستية وصناع القرار في القطاع، على أن يبدأ التسجيل اليوم ويستمر حتى 5 ديسمبر، ثم المرور بعدة مراحل من القبول وإعداد نموذج العمل واختيار المشاركين للقبول النهائي ثم البدء في المعسكر التدريبي، وصولًا إلى يوم التحكيم المقرر في 21 يناير، الذي سيشهد استعراض الأفكار والمشاريع لاختيار الفائزين.
ويُختتم التحدي بحفل ختامي للإعلان عن أبرز المشاريع التي تميزت بقدرتها على تقديم حلول فعلية لاحتياجات القطاع.
ويركز التحدي على ثلاثة مسارات رئيسة؛ الأول تحسين الأسطول واستدامته، فيما يركز المسار الثاني على إيجاد حلول بديلة للتوصيل والتجارة لدعم مرونة التوصيل وتسهيل التفاعل بين الأعمال، بينما يستهدف المسار الثالث تعزيز الذكاء اللوجستي المعتمد على البيانات.
وسيتمكن المشاركون من الاستفادة من أكثر من 20 برنامجًا تدريبيًا وجلسات إرشادية، بما يتيح تطوير أكثر من 25 نموذجًا أوليًا.
كما سيسهم التحدي في دعم أكثر من 250 مستفيدًا، لتوفير بيئة مثالية عبر إطلاق قدرات جديدة وتقديم حلول مبتكرة ترتقي بالخدمات اللوجستية وتحقق تطورًا ملموسًا في القطاع، وتدعو الوزارة رواد الأعمال والمبتكرين والمهتمين للانضمام والتسجيل عبر الرابط .