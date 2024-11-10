"كود" يعلن إطلاق تحدي التقنية اللوجستية لتحفيز الابتكار في قطاع النقل بالمملكة

ويستهدف التحدي المهتمين والخبراء في مجال التقنية اللوجستية وصناع القرار في القطاع، على أن يبدأ التسجيل اليوم ويستمر حتى 5 ديسمبر، ثم المرور بعدة مراحل من القبول وإعداد نموذج العمل واختيار المشاركين للقبول النهائي ثم البدء في المعسكر التدريبي، وصولًا إلى يوم التحكيم المقرر في 21 يناير، الذي سيشهد استعراض الأفكار والمشاريع لاختيار الفائزين.