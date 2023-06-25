وزير الإسلامية: أكثر من ألف حاج يمني في ضيافة خادم الحرمين هذا العام

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن هناك 1000 حاج من أبناء اليمن الشقيق حجوا هذا العام على ضيافة خادم الحرمين الشريفين إضافة إلى 150 عالماً من علماء اليمن يمثلون الشعب اليمني بكافة شرائحه.
جاء ذلك في تصريحات ″ آل الشيخ ″ خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بحضور 54 وكالة وقناة عالمية استعرض خلاله جهود وزارة الإسلامية وخدماتها في حج 1444هـ.
وأضاف الوزير آل الشيخ أن المملكة تربطها باليمن علاقات قوية أولها الرابط الديني والجوار والنسب والعادات والتقاليد، مضيفاً أننا على يقين بعودة الشعب اليمني ودولة اليمن إلى مكانته الكبيرة فهو شعب عربي أصيل محب لوطنه وأمته العربية والإسلامية.
وبين ″آل الشيخ″ أن الفهم الذي يسوق له أعداء الإسلام لهدم الأوطان واستغلال الناس وترويعهم قد انتهى وبدأنا نشعر بعناية الناس واهتمامهم بالرجوع إلى الدين الإسلامي الحق، مشيراً إلى أن العالم الإسلامي قد عانى كثيراً من الجهل والفهم الخاطئ لنصوص القرآن والسنة واستغلال الناس وترويعهم والآن بعد زمن من الفرقة والتشتت وأحداث من فتن بدأ العقلاء والعلماء والمفكرون والأدباء يراجعون أنفسهم.
وأردف يقول: فهل هذه الأعمال التي تعمل من الدين؟ فجميع العقلاء يرون خطأ ذلك فالإسلام يدعو إلى المحبة والرحمة وإعمار الأرض وتعليم الإنسان، مضيفاً أن ما تقوم به المملكة من نشر للوسطية والرجوع للكتاب والسنة والفهم الصحيح للدين الإسلامي، وليس دين البدع والخرافات والكهنوت واستغلال الناس لدينا صحوة حقيقية وأعمال جيدة هناك دورات بالآلاف للأئمة والخطباء والمؤذنين لتثقيفهم وتطويرهم.