وزير الإسلامية: أكثر من ألف حاج يمني في ضيافة خادم الحرمين هذا العام

وبين ″آل الشيخ″ أن الفهم الذي يسوق له أعداء الإسلام لهدم الأوطان واستغلال الناس وترويعهم قد انتهى وبدأنا نشعر بعناية الناس واهتمامهم بالرجوع إلى الدين الإسلامي الحق، مشيراً إلى أن العالم الإسلامي قد عانى كثيراً من الجهل والفهم الخاطئ لنصوص القرآن والسنة واستغلال الناس وترويعهم والآن بعد زمن من الفرقة والتشتت وأحداث من فتن بدأ العقلاء والعلماء والمفكرون والأدباء يراجعون أنفسهم.