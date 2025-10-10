ورشة "رسم الجواد العربي" تستقطب المواهب في معرض الصقور والصيد السعودي 2025

يُشار إلى أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 تتواصل فعالياته حتى يوم السبت المقبل في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، ويستقبل زوّاره يوميًّا من الساعة الثالثة عصرًا حتى الحادية عشرة مساءً، في حدث يبرز مكانة المملكة وجهةً عالميةً للفنون والصقارة، من خلال فعاليات تجمع بين الثقافة والتراث والتعليم والترفيه بمشاركة واسعة من مختلف الدول.