ورشة "رسم الجواد العربي" تستقطب المواهب في معرض الصقور والصيد السعودي 2025

نظّم معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 ورشة عمل فنية بعنوان "الأسس الفنية والأكاديمية في رسم الجواد العربي"، قدّمها الفنان التشكيلي علي المعمار، المتخصص في رسم الخيل العربية منذ أكثر من 35 عامًا.
وأوضح المعمار أن الورشة اعتمدت منهجية تجمع بين الجانبين العلمي والتطبيقي، ما أتاح للمشاركين تحقيق استفادة كبيرة في وقت وجيز، مشيرًا إلى أن بعضهم واصل التدريب خارج أوقات الورشة لترسيخ المهارات الفنية التي اكتسبها.
وشهدت ورشة رسم الجواد العربي مشاركة واسعة من فنانين محترفين وطلاب موهوبين وهواة من مختلف الأعمار، في تجربة أسهمت في تنمية المهارات وصقل القدرات الفنية للمشاركين وفق أسس أكاديمية ومنهجية متكاملة.
وعكست الأعمال المنجزة تنوّع المواهب ومستويات الخبرة بين المشاركين، من الأطفال في بداياتهم الفنية إلى الشباب المهتمين بالفنون التشكيلية، ما يعكس الإقبال المتزايد على هذا النوع من الفنون المرتبطة بالهوية العربية الأصيلة.
يُشار إلى أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 تتواصل فعالياته حتى يوم السبت المقبل في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، ويستقبل زوّاره يوميًّا من الساعة الثالثة عصرًا حتى الحادية عشرة مساءً، في حدث يبرز مكانة المملكة وجهةً عالميةً للفنون والصقارة، من خلال فعاليات تجمع بين الثقافة والتراث والتعليم والترفيه بمشاركة واسعة من مختلف الدول.