"حرس الحدود" و"مكافحة المخدرات" ينفّذان 3 عمليات لمنع تهريب وترويج المخدرات

نفّذت الأجهزة الأمنية، ثلاث ضربات ناجحة استهدفت محاولات ترويج وتهريب المخدرات في كل من عسير وجازان وجدة.
وفي التفاصيل، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير، على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما (35) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.
وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وشهدت الواقعة الثانية، قيام الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان بالقبض على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (115) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
أما العملية الثالثة؛ فقد شهدت قيام المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالقبض على مواطن بمحافظة جدة؛ لترويجه (25.350) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.