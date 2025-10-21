ولي العهد يرأس مجلس الوزراء.. حزمة قرارات جديدة وتأكيد على استمرار تعزيز المعروض السكني وتحقيق التوازن العقاري

أقرّ مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدت اليوم في الرياض، عددًا من القرارات التنموية، كما نوّه بالخطوات التنفيذية المستمرة لتعزيز المعروض السكني وتحقيق التوازن العقاري في مختلف مناطق المملكة؛ بما يسهم في دعم مسيرة البناء والتنمية وإتاحة خيارات مناسبة ومتعددة للمواطنين، كما وافق على إنشاء فرع لجامعة ستراثكلايد في مدينة الرياض، وأشاد بإطلاق مشروع "بوابة الملك سلمان" لتطوير المنطقة المركزية في مكة المكرمة، كما وافق المجلس على تطبيق وزارة الداخلية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لاستثمار العقارات داخل الإسكانات ومدن التدريب، في إطار جهود الحكومة المتواصلة لتحقيق جودة الحياة والتنمية المستدامة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.