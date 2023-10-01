إخماد حرائق الغابات في جزيرة سومطرة الإندونيسية تتواصل

وأفادت بأن رجال الإطفاء يهدفون إلى الانتهاء من إخماد حرائق الغابات والأراضي في ولاية كاليمانتان الشرقية خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة، خاصة وأن بعض الحرائق وقعت بالقرب من طرق ومدارس، مضيفة أنه تم تحديد 147 بقعة ساخنة على أنها متوسطة إلى عالية الخطورة في الولاية.