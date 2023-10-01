محليات

إخماد حرائق الغابات في جزيرة سومطرة الإندونيسية تتواصل

جرى تحديد 147 بقعة ساخنة على أنها متوسطة إلى عالية الخطورة
إخماد حرائق الغابات في جزيرة سومطرة الإندونيسية تتواصل

يواصل رجال الإطفاء إخماد حرائق الغابات والأراضي المستعرة في أجزاء من إندونيسيا، مع تفاقم الطقس الحار.

وذكرت وزارة البيئة الإندونيسية في بيان اليوم، أنه تم إخماد ثمانية من أصل 44 حريق غابات في جنوب جزيرة سومطرة الإندونيسية، وأن عمليات إخماد بقية الحرائق جارية.

وأفادت بأن رجال الإطفاء يهدفون إلى الانتهاء من إخماد حرائق الغابات والأراضي في ولاية كاليمانتان الشرقية خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة، خاصة وأن بعض الحرائق وقعت بالقرب من طرق ومدارس، مضيفة أنه تم تحديد 147 بقعة ساخنة على أنها متوسطة إلى عالية الخطورة في الولاية.

إندونيسيا
حرائق الغابات

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