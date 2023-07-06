انتهاء عملية فصل السيامي السوري "بسام وإحسان"

انتهت بنجاح عملية فصل التوأم السيامي السوري "بسام وإحسان" التي جاءت إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.