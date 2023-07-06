محليات
انتهاء عملية فصل السيامي السوري "بسام وإحسان"
"النمشان": واجهنا عملية تشريحية مختلفة هذه المرة
انتهت بنجاح عملية فصل التوأم السيامي السوري "بسام وإحسان" التي جاءت إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وقال استشاري جراحة الأطفال د. محمد النمشان: واجهنا عملية تشريحية مختلفة عن العمليات السابقة نظرا لاشتراك العديد من أعضاء التوأم "إحسان وبسام" بشكل معقد.
وأضاف "النمشان": الفترات المقبلة على الطفل "إحسان" ستكون خطرة.
يشار إلى أن رئيس الفريق الطبي د. عبدالله الربيعة كان قد أعلن في وقت سابق عن نجاح عملية فصل التوأم السيامي السوري "إحسان وبسام".
وأضاف "الربيعة": استعجلنا في فصل التوأم لوجود اشتراكات عديدة وعيوب خلقية كبيرة لدى الطفل "إحسان"، ولا نتوقع له الحياة؛ لأنه غير مكتمل.