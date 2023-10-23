أمانة القصيم تُطلق حملة "خلّك فطين" لتعزيز ثقافة الأمن السيبراني

أطلقت أمانة منطقة القصيم، ممثلةً بالإدارة العامة بالأمن السيبراني، اليوم الاثنين، حملة "خلّك فطين"؛ لتعزيز ثقافة الأمن السيبراني، ورفع الوعي للحد من المخاطر السيبرانية، تزامنًا مع الاحتفاء بأكتوبر شهر التوعية بالأمن السيبراني.