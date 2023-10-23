أمانة القصيم تُطلق حملة "خلّك فطين" لتعزيز ثقافة الأمن السيبراني

أطلقت أمانة منطقة القصيم، ممثلةً بالإدارة العامة بالأمن السيبراني، اليوم الاثنين، حملة "خلّك فطين"؛ لتعزيز ثقافة الأمن السيبراني، ورفع الوعي للحد من المخاطر السيبرانية، تزامنًا مع الاحتفاء بأكتوبر شهر التوعية بالأمن السيبراني.
وتسعى أمانة منطقة القصيم إلى تطوير قدراتها وجاهزيتها في مجال الأمن السيبراني وتعزيزه والمحافظة على بيئة عمل آمنة من أي تهديد سيبراني.
كما تسعى إلى حماية الأصول المعلوماتية والتقنية والبنية التحتية للأنظمة من كل التهديدات الداخلية والخارجية، في ظل تزايد المخاطر والتهديدات واساليب الاختراق المتطورة والمبتكرة.
وطرحت أمانة منطقة القصيم 31 فرصة استثمارية متنوعة بمدينة بريدة، أمام المؤسسات وشركات القطاع الخاص، خلال الربع الأخير من العام الجاري 2023.
وتنوعت الفرص الاستثمارية، وشملت الأنشطة التجارية بوليفارد وأكشاك، والأنشطة المالية ومنها صرافات آلية، والأنشطة الصحية ومنها عيادات ونادٍ صحي، والأنشطة في المرافق العامة، وغيرها من الأنشطة الرياضية والسياحية.
وبإمكان المستثمر الاطلاع على جميع تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر بوابة "فرص" الإلكترونية بوابتك للاستثمارات البلدية والعقارية في المدن السعودية؛ بهدف تعزيز الحراك الاقتصادي في المدينة ورفع جودة الحياة وتحقيق الاستدامة المالية.