شاهد من الجو.. أغرب القمم في "تنومة" ترسم صور ساحرة ممزوجة بالطبيعة

وتقع في محافظة تنومة جنوب السعودية الجبال البيضاء الصغيرة، ويشير البعض إلى أنها غنية بالمعادن، وهي تقع في غرب مدخل المحافظة الجنوبي، بينما تنتشر القمم الجبلية المختلفة وغريبة الشكل كالصخور الواقفة بشكل يشبه أصابع اليد، وأخرى تشير إلى شبه بسيط من جبل الفيل بها.