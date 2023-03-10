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شاهد من الجو.. أغرب القمم في "تنومة" ترسم صور ساحرة ممزوجة بالطبيعة
جبال بيضاء وتشكيلات.. صخور على شكل أصابع اليد وأخرى تشبه جبل الفيل
تشتهر محافظة تنومة بمنطقة عسير بالكثير من الجبال الغريبة من ناحية التشكيلات، وكذلك الألوان والكهوف، وهي منتشرة بكثرة في المحافظة التي تشتهر بالطبيعة البكر والجمال الذي يجذب السيّاح من مختلف المناطق ومن خارج المملكة.
وتقع في محافظة تنومة جنوب السعودية الجبال البيضاء الصغيرة، ويشير البعض إلى أنها غنية بالمعادن، وهي تقع في غرب مدخل المحافظة الجنوبي، بينما تنتشر القمم الجبلية المختلفة وغريبة الشكل كالصخور الواقفة بشكل يشبه أصابع اليد، وأخرى تشير إلى شبه بسيط من جبل الفيل بها.
وتتميز محافظة تنومة باعتدال الأجواء في الصيف وبرودتها في الشتاء وتنتشر في مختلف تلك الجبال المزارع، وتتميز بزراعة الفواكه والحمضيات مثل البرتقال واليوسفي والليمون والرمان والجوافة والعنب والتين وغيرها من المزروعات.