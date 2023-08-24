تفاعلًا مع المطالبات.. "أمانة جدة" تبدأ مشروع رفع كفاءة تصريف الأمطار بحي الأمير فواز

بعد أن اقتحمت المياهُ منازل السكان خلال الأمطار التي هطلت قبل عدة أشهر، وخلّفت خسائر كثيرة في المحتويات والسيارات، تفاعلت أمانة محافظة جدة مع مطالب سكان حي الأمير فواز الجنوبي 2، وبدأت في تنفيذ مشروع حل موضعي لرفع كفاءة تصريف مياه الأمطار.
وأوضحت الأمانة لـ"سبق" أنه سَبَق أن تم رفع شكوى من قِبَل المواطنين عن هذا الموقع، وبعد الدراسات واعتمادها بدأ تنفيذ الحل لخدمة تصريف مياه الأمطار في الموقع بالقرب من المدارس.
وأضافت أن الحلول الـ(3) بطول (480) مترًا طوليًّا، وفي الجهة المقابلة من هذا الموقع بالقرب من مدرسة دار الفوز لتحفيظ القرآن الكريم، سيتم تنفيذ حل موضعي بطول (557) مترًا طوليًّا لرفع كفاءة تصريف مياه الأمطار.