تفاعلًا مع المطالبات.. "أمانة جدة" تبدأ مشروع رفع كفاءة تصريف الأمطار بحي الأمير فواز

وأوضحت الأمانة لـ"سبق" أنه سَبَق أن تم رفع شكوى من قِبَل المواطنين عن هذا الموقع، وبعد الدراسات واعتمادها بدأ تنفيذ الحل لخدمة تصريف مياه الأمطار في الموقع بالقرب من المدارس.