النيابة العامة: إيقاف ثلاثة وافدين وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة الاحتيال المالي

وبتفتيش مسكن المتهمين تمّ العثور على (٢٢٠) كرت شريحة اتصال، وعدد (١٧٠) شريحة اتصال مفعّلة، وجهاز يستخدم في تفعيل الشرائح على أرقام أجهزة وهمية، وثلاثة أجهزة سيرفر إرسال لتحويل أرقام الاتصال الدولية إلى أرقام محلية، وجهاز موزع خطوط اتصال، ومجموعة أوراق مدوّن فيها تواريخ تفعيل الشرائح.