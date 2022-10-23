غرامة 100 ألف لهؤلاء.. "الأمن البيئي" يكشف وسائل الصيد المحظور وعقوباتها

وأوضح "الأمن البيئي"، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه وفقاً لتصنيف المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، وبحسب غرامات المخالفات المتعلقة بالوسائل الخاصة بالصيد المخالفة، فإنه يغرم بـ100 ألف ريال كل مَن يستخدم بنادق الصيد من جميع أنواع المركبات المتحركة، أو يستخدم بنادق الرش الشوزن، والشباك، والشباك الساقطة والمصايد والأشراك.