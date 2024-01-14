"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: رياح شديدة وضباب وشبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الشعيبة وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة ضبابًا على الطائف حتى الساعة التاسعة صباحًا.