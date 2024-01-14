"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: رياح شديدة وضباب وشبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق على (مكة المكرمة والمدينة المنورة والجوف والشمالية والشرقية وعسير والباحة).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الشعيبة وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة ضبابًا على الطائف حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.
كما تشهد منطقة الجوف أيضًا ضبابًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحا.
ونبَّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد ضبابًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة طريف. وتشهد شبورة مائية على عرعر، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد المنطقة الشرقية شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة عسير شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والنماص وبلقرن وتنومة وسراة عبيدة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة الباحة أيضًا شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.