"المراجعين" تنفذ زيارات ميدانية وتحيل عددًا من المخالفين إلى النيابة العامة

قامت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بعدد من الزيارات الميدانية والتفتيش على الممارسين للمهنة، والتي أسفرت عن رصد التزام العديد من المكاتب بالضوابط القانونية لممارسة النشاط، وضبط عدد من المخالفات لأشخاص وجهات تزاول مهنة المحاسبة والمراجعة بطريقة غير نظامية.
وتم استدعاء المتهمين وسماع أقوالهم وإحالتهم للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
جاء ذلك في إطار سعي الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين للقيام بدورها في تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة والرقابة الميدانية على جودة أدائها، وحرصًا من الهيئة على ضمان ممارسة المهنة بشكل نظامي وإيقاف كل الممارسات التي تؤثر سلبًا على المهنة وممارسيها والمستفيدين منها.
وجاءت المخالفات المرصودة وفقًا لما نصّت عليه المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة "تضليل الجمهور -بأي وسيلة- بأن له حق مزاولة المهنة وهو غير مرخص له، أو مشطوب ترخيصه، أو متوقف أو موقف عن مزاولة المهنة".
يُذكر أن مهنة المحاسبة والمراجعة شهدت تقدمًا غير مسبوق، وتحسينًا في الممكنات المختلفة بعد صدور نظامها الجديد في عام 2021، مما مكّن الهيئة من القيام بدور كبير في الرقابة على المهنة وتحسين جودة أدائها.