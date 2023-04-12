"المراجعين" تنفذ زيارات ميدانية وتحيل عددًا من المخالفين إلى النيابة العامة

وجاءت المخالفات المرصودة وفقًا لما نصّت عليه المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة "تضليل الجمهور -بأي وسيلة- بأن له حق مزاولة المهنة وهو غير مرخص له، أو مشطوب ترخيصه، أو متوقف أو موقف عن مزاولة المهنة".