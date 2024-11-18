"سلطان بن سلمان" يفتتح غدًا فعاليّات المعرض السعودي للطيران ساند أند فن 2024

برعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، يفتتح الأمير سلطان بن سلمان مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي المعرض السعودي للطيران العام ساند أند فن 2024 والتي تنطلق فعاليّاته غدًا الثلاثاء ويستمر حتى السبت المقبل.
ويعد المعرض السعودي للطيران العام "ساند آند فن" والذي ينظمه نادي الطيران السعودي بمطار الثمامة بالرياض الحدث الرائد والوجهة الأولى لعشاق الطيران العام في المنطقة ويشهد مشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة من عشاق وخبراء وممارسي الطيران في العالم.
ويتخلل المعرض ورش عمل تجمع عشرات المتحدثين والمهتمين بالخبراء وتُسهم بشكل واضح في دعم صناعة الطيران.
ويشهد الحدث المرتقب مشاركة أكثر من 100 جهة عارضة من جميع أنحاء العالم، مع توقعات بحضور ما يزيد على مائة ألف زائر، كما ستكون نسخة هذا العام الأكبر في تاريخ الحدث حيث تستعرض أحدث التقنيات والتطورات في مجال الطيران العام، بالإضافة إلى العروض الجوية المثيرة والمعارض التفاعلية.
ويشتمل المعرض في نسخته لهذا العام على عرض "سكاي فنتشرز" الجوي الذي يشهد مشاركة أكثر من 15 فريقًا دوليًا من المتخصصين في تقديم العروض الجوية. وسيكون الحاضرون على موعد مع أروع العروض المذهلة التي تقدمها فرق شهيرة وعالمية، وفي مقدمتها فريق الصقور السعودية، وفريق Phoenix Paramotors Display Team من بولندا.
كما تشمل الفعاليّات المذهلة عروض الطيران الجوي المذهلة والمهارات الفائقة التي تستقطب الجمهور بمختلف أعماره وهناك مفاجأة متميزة بانتظار الحضور.
ويقدم معرض الطائرات “ستاتيك ديسبلاي" للزائرين فرصة للتعرف مباشرة على مجموعة من الطائرات العسكرية والمدنية الأكثر تقدمًا ومشاركة متميزة من وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة.
ويتيح المعرض المزيد من تقنيات الطيران المتطورة، التي تتنوع ما بين الطباعة ثلاثية الأبعاد وأجهزة محاكاة الطيران، وعروض الطائرات من دون طيار، والطائرات التي يتم التحكم فيها عن بُعد وعروض الليزر.
ومن أبرز الأنشطة ضمن المعرض ستكون هانغر توكس حيث يناقش خبراء الطيران وقادة الصناعة التوجهات والابتكارات المهمة والتي تشمل موضوعات الذكاء الاصطناعي في مجال الطيران والتنقل الجوي الحضري والسلامة والأمن والطيران التجاري.
وتوفر هذه المنصة فرصة فريدة للحضور للمشاركة في المناقشات التي تشكل مستقبل صناعة الطيران وكذلك قصص شيقة وملهمة في مجال الطيران العام كرحلة القطب المتجمد الجنوبي.
ويمكن للعائلات ومحبي الطيران الاستمتاع بمنطقة الترفيه بالطيران أفيتينمنت زون حيث يلتقي التعليم بالترفيه، وتضم هذه المساحة التفاعلية تجارب الواقع الافتراضي وورش عمل بناء الصواريخ، وبدلة أيرون مان الواقعية لتضمن أنشطة ممتعة وجذابة للزوار من جميع الأعمار.
وبالنسبة للحضور الأصغر سنًا ستوفر منطقة الأطفال كيدز زون مجموعة من الأنشطة التعليمية الممتعة تشمل ورش العمل ذات الطابع الجوي والمعارض التفاعلية، وأجهزة محاكاة الطيران المصممة خصيصًا للأطفال، مما يجعلها تجربة مذهلة وجذابة للعائلات، وسيكون هناك منصة لأخذ الصور التذكارية.