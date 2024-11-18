"سلطان بن سلمان" يفتتح غدًا فعاليّات المعرض السعودي للطيران ساند أند فن 2024

ويشهد الحدث المرتقب مشاركة أكثر من 100 جهة عارضة من جميع أنحاء العالم، مع توقعات بحضور ما يزيد على مائة ألف زائر، كما ستكون نسخة هذا العام الأكبر في تاريخ الحدث حيث تستعرض أحدث التقنيات والتطورات في مجال الطيران العام، بالإضافة إلى العروض الجوية المثيرة والمعارض التفاعلية.