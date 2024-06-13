"شؤون الحرمين" تخصص مجموعة من الأبواب والجسور والسلالم لتسهيل حركة ضيوف الرحمن بالحرم

عملت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال موسم حج هذا العام 1445هـ على المزيد من الإجراءات التي تساعد ضيوف الرحمن على أداء مناسكهم بيسر وسهولة، حيث خصصت لهم مداخل ومخارج بالتنسيق مع الجهات الحكومية العاملة في رحاب المسجد الحرام؛ لضمان انسيابية عالية تسهل على الحجاج والمعتمرين أداء مناسكهم وعباداتهم في أجواء روحانية آمنة.
وخصصت الهيئة من المداخل والجسور والسلالم المخصصة للحجاج القادمين إلى المسجد الحرام باب الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وباب الملك فهد -رحمه الله- وباب العمرة وباب السلام ومشاية باب 153 ومشاية باب 145، ومن الجسور خصصت جسر الشبيكة وسلم الشبيكة وجسر أجياد وسلم الأرقم، ومن السلالم خصصت سلم الشبيكة 66 وسلم الشبيكة 65، وللخروج من المسجد الحرام خصصت عددًا من الأبواب والجسور والسلالم وهي باب أجياد وباب إسماعيل وباب المروة وباب الفتح وباب (89) وباب (90) وباب (93) وباب (94) وأبواب الصفا وباب قريش. كما خصصت جسور المروة وعثمان والأرقم.
فيما خصصت سلم الشبيكة (65) وسلم مراد وسلم القرارة، بالإضافة إلى تهيئة 8 أبواب لذوي الإعاقة وكبار السن مزودة بعلامات إرشادية واضحة بلغة برايل، وذلك لمساعدة ذوي الإعاقة البصرية وهي باب (68) وباب (74) وباب (79) وباب (84) وباب (89) وباب (90) وباب (93) وباب (94)، ومن الجسور جسر أجياد وجسر الشبيكة وجسر المروة وجسر الأرقم.
وأوضحت الهيئة أن هذه الترتيبات التنظيمية تهدف إلى التسهيل على الحجاج والمعتمرين والزائرين أداء مناسك الحج وضمان سلامتهم وراحتهم أثناء وجودهم في المسجد الحرام في ظل تعاون مستمر بين الهيئة ومختلف الجهات الحكومية المعنية.