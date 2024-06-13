"شؤون الحرمين" تخصص مجموعة من الأبواب والجسور والسلالم لتسهيل حركة ضيوف الرحمن بالحرم

وخصصت الهيئة من المداخل والجسور والسلالم المخصصة للحجاج القادمين إلى المسجد الحرام باب الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وباب الملك فهد -رحمه الله- وباب العمرة وباب السلام ومشاية باب 153 ومشاية باب 145، ومن الجسور خصصت جسر الشبيكة وسلم الشبيكة وجسر أجياد وسلم الأرقم، ومن السلالم خصصت سلم الشبيكة 66 وسلم الشبيكة 65، وللخروج من المسجد الحرام خصصت عددًا من الأبواب والجسور والسلالم وهي باب أجياد وباب إسماعيل وباب المروة وباب الفتح وباب (89) وباب (90) وباب (93) وباب (94) وأبواب الصفا وباب قريش. كما خصصت جسور المروة وعثمان والأرقم.