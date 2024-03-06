"بر جدة" تستعرض تجاربها في العمل التطوعي في لقاء بجامعة الأعمال والتكنولوجيا

شاركت جمعية البر بجدة في لقاء التطوع الذي نظمته جامعة الأعمال والتكنولوجيا (UBT) بالتعاون مع الجمعية تحت عنوان "التطوع.. رؤية قائد ورسالة وطن".
وقد قدم عضو مجلس الإدارة رئيس نادي البر التطوعي أ. محمد سعيد أبو ملحة خلال اللقاء نبذة عن تاريخ الجمعية ونشاطاتها منذ تأسيسها عام ١٤٠٢ه.. التي تلامس احتياجات الأسر والأيتام ومرضى الفشل الكلوي، واستعرض جهود الجمعية في مجال العمل التطوعي بما يشكله من قيمة مضافة للعمل الاجتماعي.. مؤكداً حرص الجمعية على التوسع في نشاطات المتطوعين وزيادة اعدادهم وتعظيم أثر العمل التطوعي وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠.
من جانبه استعرض الرئيس التنفيذي للجمعية م. محي الدين حكمي جهود الجمعية لخدمة العمل الاجتماعي وحرصها على الريادة في صناعة الأثر المستدام في كل ما تقدمه من برامج وأنشطة للفئات المستهدفة.
وبيَّن الحكمي ان نشاطات الجمعيات الأهلية تغيرت عن ذي قبل، حيث انتقلت في ظل التحولات التنموية الكبرى من مفاهيم الرعوية، إلى التمكين والاستدامة، واضحت الجمعيات كيانات اقتصادية فاعلة تخدم المجتمع وتساهم في بناء الإنسان وتنمية المكان، باعتبارها أحد القطاعات الواعدة التي تدفع باتجاه تعزيز النمو الاقتصادي بما يتواكب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.
واستعرض الحكمي جهود الجمعية لتحفيز العمل التطوعي وتعظيم أثره وغرس ثقافته من خلال استنهاض همم المتطوعين والمتطوعات في مختلف التخصصات بما يعود بالخير عليهم وعلى المجتمع، موضحاً أن العمل التطوعي يعتبر أحد الأهداف الإستراتيجية بالجمعية في ظل إدراكنا للدور المحوري الذي يضطلع به المتطوعون لتعزيز مسارات التنمية.
كما تحدث خلال اللقاء الدكتور يعن الله القرني استاذ مناهج الرياضيات وطرق تدريسها بجامعة الملك عبد العزيز حول مفهوم التطوع الاحترافي، وضرورة ان يكون التطوع ثقافة مجتمعية سائدة في الوعي الجمعي، بما يعزز مفهوم المسؤولية الاجتماعية فيه.
من جانبه استعرض مدير إدارة التطوع بهيئة الهلال الأحمر السعودي د. ريان عمر باواكد تجارب وخبرات الهلال الأحمر مع العمل التطوعي والجهود المبذولة للتوسع فيه وتعميق أثره.
من جانبها ألقت الأستاذة جود أحمد جمجوم الشريك المؤسس في (جدة ترايب) الضوء على نشاطات النادي وما يقدمه لتنمية ممارسة رياضة الترياثلون (سباحة-جرى-دراجات).. عبر تنظيم سباقات ودية لجميع مستويات القدرة، واستعرضت تجارب (جدة ترايب) في العمل التطوعي ذي الأثر المستدام.
يأتي اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي تم تنظيمها في عدد من الجامعات بالتعاون مع جمعية البر بجدة لغرس ثقافة العمل التطوعي وتعزيز الوعي بأهميته، والاستفادة من قدرات المتطوعين لخدمة المجتمع وترك أثر إيجابي مستدام فيه في ظل ما يحمله التطوع من قيمة مضافة في منظومة العمل الاجتماعي.