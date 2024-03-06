"بر جدة" تستعرض تجاربها في العمل التطوعي في لقاء بجامعة الأعمال والتكنولوجيا

وبيَّن الحكمي ان نشاطات الجمعيات الأهلية تغيرت عن ذي قبل، حيث انتقلت في ظل التحولات التنموية الكبرى من مفاهيم الرعوية، إلى التمكين والاستدامة، واضحت الجمعيات كيانات اقتصادية فاعلة تخدم المجتمع وتساهم في بناء الإنسان وتنمية المكان، باعتبارها أحد القطاعات الواعدة التي تدفع باتجاه تعزيز النمو الاقتصادي بما يتواكب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.