"إغاثي الملك سلمان" يدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن بـ 9 ملايين دولار

وسيجري بموجب المذكرة دعم المركز للصندوق بغرض مواجهة الأزمات الإنسانية والاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني التي تنشأ نتيجة نقص التمويل، وتقديم المساعدات الملحة إلى الفئات الأكثر ضعفًا ودعم العمل الإنساني في اليمن بجميع القطاعات الإغاثية، فضلًا عن مساندة بناء المنظمات غير الحكومية؛ بهدف تقليل اعتمادها على صندوق التمويل الإنساني وتعزيز إمكانياتها لجذب التمويل.