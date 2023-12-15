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اتخذا وحدتين سكنيتين وكرًا.. شرطة الرياض تقبض على مقيمين لترويجهما "الشبو"
قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيمين من الجنسية الباكستانية لاتخاذهما وحدتين سكنيتين وكرين لترويج كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).
وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.